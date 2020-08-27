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  3. Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı!

Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı!

Brad Pitt uzun zamandır adı aşk dedikodularına karıştığı Alman model Nicole Poturalski ile ilk kez görüntülendi. Angelina Jolie'den boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Pitt özel jetle Güney Fransa'ya uçarken görüntülendi.

Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı!

Angelina Jolie ile boşandıktan sonra adı bir çok isimle anılan yakışıklı oyuncu Brad Pitt aşkı genç Alman model Nicole Poturalski ile görüntülendi.

Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı!

56 yaşındaki Amerikalı aktörün özel jetiyle ABD’den Fransa’nın Charles de Gaulle Havaalanı’na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet’e geçtiği belirtildi. Pitt’in, Los Angeles’tan Paris’e giderek 27 yaşındaki modeli alıp Fransa’nın güneyine gittiği öğrenildi.

Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı!

Ünlü aktör Brad Pitt, Fransa’nın Le Castellet Havaaalanı’nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülendi. 56 yaşındaki aktörün özel jetiyle ABD’den Fransa’nın Charles de Gaulle Havaalanı’na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet’e geçtiği öğrenildi.

Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı!

ANGELİNA JOLİE İLE ALDIKLARI ŞATODA KALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Pitt’in, Los Angeles’tan Paris’e giderek 27 yaşındaki Poturalski’yi alıp Fransa’nın güneyine gittiği öğrenildi. Ünlü aktörün, 2011 yılında eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı Miraval Şatosu’nda kaldığı düşünülüyor.

Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı!

'ÖPÜŞÜYORLARDI...'

OK! dergisine konuşan görgü tanıkları, ikilinin jete binerken ‘aşık gençler’ gibi göründüklerini söyledi. Tanıklardan biri, “Öpüşüyorlardı ve Brad kadına karşı çok ilgiliydi” dedi.

Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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