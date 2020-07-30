Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi

Brad Pitt 4 yıl önce ayrıldığı güzel oyuncu Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi.Olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti çocukları için bir araya geliyor.

56 yaşındaki aktör, önceki gün eski eşinin Los Angeles'ta bulunan evine motosikletiyle gitti. Karantina döneminde çocuklarından uzak kalan Oscar ödüllü yakışıklı oyuncu, yasakların son rahatlamasıyla birlikte sık sık çocuklarını ziyaret ediyor ve onlarla vakit geçiriyor.

Brad Pitt, daha önce de Angelina Jolie'nin 25 milyon dolarlık evinden çıkarken görüntülenmişti.

Öte yandan Angelina Jolie, çocukları ile çoğu zaman dışarıda görüntülense de Pitt, 2016 yılındaki ayrılıktan bu yana çocukları ile birlikte hiç objektiflere takılmadı.

Çiftin, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, ikizler Knox ve Vivienne'in adlarında üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.

