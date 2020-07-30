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Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin arasındaki buzlar eriyor. 4 yıl önce olaylı bir şekilde ayrılan çift yeniden bir araya geldi. Yakışıklı oyuncu Brad Pitt, önceki gün Jolie'nin Los Angeles'taki evinden motosikletiyle ayrılırken objektiflere yansıdı.

Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi

Brad Pitt 4 yıl önce ayrıldığı güzel oyuncu Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi.Olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti çocukları için bir araya geliyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi

56 yaşındaki aktör, önceki gün eski eşinin Los Angeles'ta bulunan evine motosikletiyle gitti. Karantina döneminde çocuklarından uzak kalan Oscar ödüllü yakışıklı oyuncu, yasakların son rahatlamasıyla birlikte sık sık çocuklarını ziyaret ediyor ve onlarla vakit geçiriyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi

Brad Pitt, daha önce de Angelina Jolie'nin 25 milyon dolarlık evinden çıkarken görüntülenmişti.

Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi

Öte yandan Angelina Jolie, çocukları ile çoğu zaman dışarıda görüntülense de Pitt, 2016 yılındaki ayrılıktan bu yana çocukları ile birlikte hiç objektiflere takılmadı.

Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi

Çiftin, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, ikizler Knox ve Vivienne'in adlarında üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülendi

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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