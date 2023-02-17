Brad Spencer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Spencer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Spencer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Spencer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Spencer 16 Mayıs 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Spencer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Brad Spencer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Brad Spencer'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Brad Spencer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brad Spencer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brad Spencer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Spencer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Houston U23

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

18 Ağu 2017 yılında Kilmarnock FC

30 Ağu 2018 yılında Dumbarton FC

21 Ocak 2019 yılında Forfar Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Raith Rovers

Brad Spencer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Spencer şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Houston Dynamo (2008-2010), Portland Timbers (2011-2012), Houston Dynamo (2012-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.