Bradley Danger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Danger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Danger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Danger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Danger 29 Ocak 1998 tarihinde Mont-Saint-Aignan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Danger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Bradley Danger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bradley Danger'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bradley Danger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bradley Danger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bradley Danger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Danger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2018 yılında US Avranches

30 Haziran 2019 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2019 yılında US Avranches

1 Temmuz 2020 yılında FC Chambly Oise

1 Temmuz 2021 yılında Rodez AF

Bradley Danger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Danger şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bradley Danger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Doudevillaise (2005-2011), AC Le Havre (2011-2015)

Fransa U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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