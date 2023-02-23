Bradley De Nooijer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley De Nooijer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley De Nooijer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley De Nooijer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley De Nooijer 7 Kasım 1997 tarihinde Oost-Souburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley De Nooijer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Bradley De Nooijer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bradley De Nooijer'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bradley De Nooijer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bdenooijer_/

Haberin Devamı

Bradley De Nooijer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley De Nooijer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bradley De Nooijer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley De Nooijer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2014 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2015 yılında Dordrecht U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Dordrecht

25 Ağustos 2017 yılında FC Viitorul

12 Şubat 2021 yılında Vorskla Poltava

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2022 yılında CSKA-Sofia

Bradley De Nooijer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley De Nooijer şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bradley De Nooijer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JVOZ (-2013), Sparta Rotterdam (2013-2015), FC Dordrecht (2015-2016)

Hollanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.