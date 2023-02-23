Bradley Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Diallo 20 Temmuz 1990 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Diallo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Bradley Diallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bradley Diallo'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bradley Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bradley Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2011 yılında Oldham Athletic

29 Ocak 2013 yılında WhiteStar Woluwe

10 Şubat 2014 yılında LA Galaxy II

28 Şubat 2017 yılında Los Angeles

31 Mart 2017 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2017 yılında Los Angeles

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2019 yılında ACSM Poli Iasi

23 Ocak 2020 yılında Chindia

10 Ağustos 2020 yılında FC U Craiova

13 Temmuz 2022 yılında SJK Seinäjoki

19 Ocak 2023 yılında FC Brasov-SR

Bradley Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Diallo şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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