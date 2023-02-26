Bradley Grobler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Grobler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Grobler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Grobler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Grobler 25 Ocak 1988 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Allan Grobler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Grobler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Bradley Grobler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 28 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Bradley Grobler'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bradley Grobler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Grobler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bradley Grobler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Grobler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Platinum Stars

29 Ağustos 2011 yılında Göztepe

10 Ağustos 2012 yılında Ajax Cape Town

28 Ocak 2013 yılında SuperSport Utd.

Bradley Grobler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Grobler şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bradley Grobler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Callies, Platinum Stars (-2007)

Güney Afrika takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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