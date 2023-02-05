Bradley Mbondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Mbondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Mbondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Mbondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Mbondo 30 Ekim 2001 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bradley Matufueni M'Bondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Mbondo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Bradley Mbondo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bradley Mbondo'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bradley Mbondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bradley Mbondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bradley Mbondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Mbondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Chamois Niort

Bradley Mbondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Mbondo şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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