Bradley Ralani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Ralani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Ralani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Ralani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Ralani 4 Ekim 1987 tarihinde Kimberley, Northern Cape şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Amethyst Bradley Ralani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Ralani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bradley Ralani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bradley Ralani'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bradley Ralani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Ralani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bradley Ralani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Ralani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Helsingborgs IF

1 Mart 2009 yılında IFK Hässleholm

1 Aralık 2009 yılında Helsingborgs IF

1 Mart 2010 yılında Landskrona

1 Aralık 2010 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2011 yılında Landskrona

30 Ocak 2015 yılında Lyngby BK

29 Temmuz 2016 yılında Helsingborgs IF

3 Ocak 2018 yılında Cape Town City

1 Ocak 2022 yılında Sundowns

Bradley Ralani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Ralani şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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