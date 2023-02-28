Bradley Vliet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Vliet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bradley Vliet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bradley Vliet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bradley Vliet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Vliet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bradley Vliet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Vliet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Vliet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Vliet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Vliet 24 Mart 1998 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Miguel Dirk Vliet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Vliet Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Loyalty Sports Agency yapmaktadır. Bradley Vliet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bradley Vliet'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bradley Vliet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bradley.vliet/

Bradley Vliet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Vliet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Bradley Vliet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Vliet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2015 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2017 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında SC Cambuur U21

9 Ağustos 2019 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2020 yılında FC Dordrecht

30 Nisan 2022 yılında Cavalry FC

13 Ocak 2023 yılında Pacific FC

Bradley Vliet kimdir

Bradley Vliet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Vliet şuan Pacific FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Feyenoord (-2012), Sparta Rotterdam (2012-2015), NAC Breda (2015-2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bradley Vliet nereli

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