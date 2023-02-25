Bradly Buci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradly Buci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradly Buci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradly Buci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradly Buci 4 Mart 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradly Buci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bradly Buci'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bradly Buci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradly Buci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bradly Buci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradly Buci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Bradly Buci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradly Buci şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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