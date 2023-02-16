Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braga 26 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor da Silva Braga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Braga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Braga'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Braga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Braga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında Vera Cruz-PE

4 Nisan 2022 yılında Retrô FC

19 Mayıs 2022 yılında Cianorte

4 Ağu 2022 yılında Retrô FC

12 Eylül 2022 yılında Vera Cruz-PE

17 Aralık 2022 yılında Retrô FC

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

31 Aralık 2023 yılında Retrô FC

Braga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braga şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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