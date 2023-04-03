Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Braga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Braga 8 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Santos Braga şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Braga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Braga'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Braga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Braga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Braga şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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