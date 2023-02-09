Brahian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahian Aleman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahian Aleman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahian Aleman 23 Aralık 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brahian Milton Alemán Athaydes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahian Aleman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Spheric yapmaktadır. Brahian Aleman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brahian Aleman'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brahian Aleman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/brahianba

Brahian Aleman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brahian Aleman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brahian Aleman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahian Aleman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Defensor

17 Temmuz 2012 yılında CA Unión

1 Ağu 2014 yılında Arsenal Sarandí

9 Şubat 2015 yılında CA Unión

10 Şubat 2015 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2015 yılında CA Unión

2 Şubat 2016 yılında LDU Quito

12 Ocak 2017 yılında Gimnasia

25 Temmuz 2018 yılında Ettifaq FC

3 Ağu 2019 yılında Gimnasia

23 Ocak 2023 yılında Banfield

Brahian Aleman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahian Aleman şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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