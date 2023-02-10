Brahian Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahian Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brahian Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brahian Ayala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brahian Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahian Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brahian Ayala

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahian Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahian Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahian Ayala 29 Haziran 1995 tarihinde Ypacaraí şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wilson Brahian Gustavo Ayala Vera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahian Ayala Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Pablo Santos yapmaktadır. Brahian Ayala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brahian Ayala'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brahian Ayalaboyu ve yaşı kaç

Brahian Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brahian Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brahian Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahian Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2016 yılında Caacupé FBC

31 Aralık 2016 yılında Rubio Ñú

1 Mart 2017 yılında Independiente

31 Aralık 2017 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2018 yılında Guaraní

1 Temmuz 2019 yılında River Plate

31 Aralık 2019 yılında Guaraní

7 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

5 Ekim 2020 yılında Guaraní

23 Ekim 2020 yılında Nacional

31 Aralık 2021 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Quilmes

Brahian Ayala kimdir

Brahian Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahian Ayala şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Brahian Ayala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brahian Ayala nereli

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