Brahian Cuello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahian Cuello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahian Cuello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahian Cuello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahian Cuello 30 Eylül 1997 tarihinde Merlo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brahian David Cuello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahian Cuello Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Brahian Cuello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brahian Cuello'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brahian Cuello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brahian Cuello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brahian Cuello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahian Cuello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Estudiantes SL

31 Ağu 2020 yılında Almagro

3 Ocak 2022 yılında Defensa

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Brahian Cuello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahian Cuello şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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