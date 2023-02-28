Brahian Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahian Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahian Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahian Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahian Fernandez 14 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Brahian Matías Fernández Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahian Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brahian Fernandez'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brahian Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brahian Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brahian Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahian Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Guaraní

Brahian Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahian Fernandez şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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