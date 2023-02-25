Brahim Ait Aoudjane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Ait Aoudjane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim Ait Aoudjane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brahim Ait Aoudjane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brahim Ait Aoudjane 17 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brahim Ait Aoudjane Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına - tarihinde katılmıştır. Brahim Ait Aoudjane'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Brahim Ait Aoudjane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brahim Ait Aoudjane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brahim Ait Aoudjane şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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