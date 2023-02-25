Brahim Benzaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Benzaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim Benzaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahim Benzaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahim Benzaza 8 Nisan 1997 tarihinde Mostaganem şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahim Benzaza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Brahim Benzaza'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brahim Benzaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brahim Benzaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brahim Benzaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahim Benzaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ES Mostaganem

20 Temmuz 2019 yılında ASO Chlef

13 Eylül 2021 yılında USM Alger

Brahim Benzaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahim Benzaza şuan USM Alger takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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