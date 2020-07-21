Süper Lig'de yeni sezona Avrupa kupalarından mahrum olarak başlayacak olan Fenerbahçe'de, gündem artık yeni sezon kadrosunun baştan şekillendirilmesi. TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi verecek olan Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri'yi gündemine aldı. Peki Brahim Darri kimdir? Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Kaç yaşında? İşte detaylar...

BRAHİM DARRİ KİMDİR?

Brahim Darri, Fatih Karagümrük takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollandalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı.

25 yaşındaki Hollandalı futbolcu sezon başında bedelsiz olarak Karagümrük spor ile anlaşmıştı. Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Darri, büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Darri, Karagümrük formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol 1 asistle oynadı.

KAÇ YAŞINDA?

14 Eylül 1994 doğumlu Hollandalı futbolcu 25 yaşında.

FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Gelecek sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, takımın kadrosunu yeniden şekillendirmek istiyor. Transferde yoğun bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, Karagümrük forması giyen Brahim Darri ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den transfer!