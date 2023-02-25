Brahim Dib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Dib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim Dib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahim Dib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahim Dib 6 Temmuz 1993 tarihinde El Khroub şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahim Dib Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brahim Dib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 20 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Brahim Dib'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brahim Dib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brahim Dib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brahim Dib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahim Dib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AS Aïn M'lila

1 Temmuz 2018 yılında NA Hussein Dey

6 Ağustos 2019 yılında AS Aïn M'lila

20 Eylül 2020 yılında CS Constantine

Brahim Dib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahim Dib şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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