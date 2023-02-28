Brahim Moumou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Moumou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim Moumou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahim Moumou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahim Moumou 6 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahim Moumou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Brahim Moumou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Brahim Moumou'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brahim Moumou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brahim Moumou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brahim Moumou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahim Moumou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2018 yılında TSV 1860 U19

25 Ağustos 2020 yılında STK Samorin

7 Ocak 2021 yılında Dunajska Streda

Brahim Moumou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahim Moumou şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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