Brahim Sabaouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Sabaouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim Sabaouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahim Sabaouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahim Sabaouni 13 Mayıs 1994 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da براهيم سبعوني şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahim Sabaouni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Brahim Sabaouni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 7 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Brahim Sabaouni'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brahim Sabaouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brahim Sabaouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brahim Sabaouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahim Sabaouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında Lierse SK U21

1 Temmuz 2015 yılında Lierse SK

31 Ağu 2016 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2017 yılında Lierse SK

14 Temmuz 2017 yılında Lierse SK U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Barœul

1 Temmuz 2019 yılında RFC Seraing

7 Ağu 2021 yılında FAR Rabat

Brahim Sabaouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahim Sabaouni şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

USL Dunkerque

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.