Brahim Zouad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Zouad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim Zouad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brahim Zouad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brahim Zouad 13 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brahim Zouad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brahim Zouad, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brahim Zouad'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Brahim Zouad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brahim Zouad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Chelghoum Laïd
Brahim Zouad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brahim Zouad şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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