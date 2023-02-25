Brahim Zouad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Zouad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Brahim Zouad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brahim Zouad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.