Braian Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Aguirre 28 Temmuz 2000 tarihinde Rafael Calzada şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Braian Nahuel Aguirre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Aguirre Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Braian Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Braian Aguirre'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Braian Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Braian Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Braian Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Lanús II

1 Şubat 2021 yılında Lanús

Braian Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Aguirre şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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