Braian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Braian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Braian Alvarez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Braian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Alvarez 22 Ağu 1997 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Braian Gabriel Álvarez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Alvarez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Braian Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Braian Alvarez'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Braian Alvarezboyu ve yaşı kaç

Braian Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braian Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Braian Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2017 yılında Ferro

30 Haziran 2018 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2018 yılında CA Unión

30 Haziran 2020 yılında Racing Club II

4 Ağu 2020 yılında Agropecuario

31 Aralık 2021 yılında Racing Club II

7 Ocak 2022 yılında Ferro

31 Aralık 2022 yılında Racing Club II

29 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Braian Alvarez kimdir

Braian Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Alvarez şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Braian Alvarez nereli

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