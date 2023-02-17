Braian Guille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Guille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Guille adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Guille Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Guille 31 Temmuz 1997 tarihinde Olavarría şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Braian Alejandro Guille şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Guille Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Braian Guille, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Braian Guille'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Guille Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braian Guille isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Braian Guille Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Guille futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Racing Club II

24 Ağu 2017 yılında Santamarin

30 Haziran 2018 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

4 Ocak 2019 yılında Racing Club II

10 Ocak 2019 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Racing Club II

25 Temmuz 2019 yılında Olimpo

30 Haziran 2020 yılında Racing Club II

1 Eylül 2020 yılında Olimpo

27 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2023 yılında Olimpo

Braian Guille Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Guille şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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