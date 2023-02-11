Braian Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Maidana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Maidana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Maidana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Maidana 22 Temmuz 1999 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Braian Ezequiel Maidana Talavera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Maidana Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Braian Maidana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Braian Maidana'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Braian Maidana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Braian Maidana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Braian Maidana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Maidana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Huracán II

11 Ağu 2020 yılında Huracán

29 Temmuz 2021 yılında Santamarin

31 Aralık 2022 yılında Huracán

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2023 yılında Huracán

Braian Maidana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Maidana şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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