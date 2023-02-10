Braian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Martinez 18 Ağu 1999 tarihinde Pampa del Infierno şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Braian Aaron Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Braian Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Braian Martinez'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Braian Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Braian Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Independiente

1 Şubat 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2022 yılında Independiente

Braian Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Martinez şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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