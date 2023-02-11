Braian Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Braian Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Braian Miranda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Braian Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Braian Miranda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Miranda 19 Ocak 1993 tarihinde Tigre şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Braian Ezequiel Miranda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Miranda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Braian Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Braian Miranda'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Mirandaboyu ve yaşı kaç

Braian Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Braian Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Braian Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında San Felipe

1 Eylül 2016 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2017 yılında Atlanta

30 Haziran 2019 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2019 yılında Tristan Suarez

30 Haziran 2020 yılında Fénix de Pilar

24 Eylül 2020 yılında Tristan Suarez

Braian Miranda kimdir

Braian Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Miranda şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Braian Miranda nereli

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