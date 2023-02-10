Braian Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Rivero 22 Şubat 1996 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Braian Abel Rivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Rivero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Braian Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Braian Rivero'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Braian Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Braian Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Newell's II

1 Temmuz 2017 yılında Newell's

18 Temmuz 2020 yılında Independiente

29 Ocak 2021 yılında Newell's

1 Temmuz 2021 yılında Defensa

7 Şubat 2022 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Defensa

Braian Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Rivero şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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