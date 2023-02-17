Braian Salvareschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Salvareschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Salvareschi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Salvareschi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Salvareschi 13 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Salvareschi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Braian Salvareschi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Braian Salvareschi'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Salvareschi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braian Salvareschi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Braian Salvareschi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Salvareschi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2017 yılında River Plate U20

30 Haziran 2018 yılında Sarmiento U20

3 Ocak 2020 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2022 yılında Barracas C.

5 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

Braian Salvareschi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Salvareschi şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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