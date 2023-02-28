Braian Samudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Samudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Samudio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Samudio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Samudio 23 Aralık 1995 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Braian José Samudio Segovia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Samudio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FCP-Management yapmaktadır. Braian Samudio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Braian Samudio'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Samudio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brahiansamu_18/

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Braian Samudio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braian Samudio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Braian Samudio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Samudio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Boa Esporte

1 Ocak 2017 yılında Guarani

21 Temmuz 2017 yılında Ç. Rizespor

30 Haziran 2018 yılında Guarani

1 Temmuz 2018 yılında Ç. Rizespor

1 Temmuz 2021 yılında Toluca

1 Temmuz 2022 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2023 yılında Toluca

Braian Samudio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Samudio şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Braian Samudio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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