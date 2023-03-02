Brais Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brais Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brais Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brais Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brais Martinez 13 Aralık 2001 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Brais Martínez Prado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brais Martinez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F.J.VILLAVERDE yapmaktadır. Brais Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brais Martinez'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brais Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brais Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brais Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brais Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Alondras CF

7 Temmuz 2021 yılında Bergantiños FC

6 Temmuz 2022 yılında Racing Ferrol

Brais Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brais Martinez şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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