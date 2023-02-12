Brais Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brais Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brais Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brais Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brais Mendez 7 Ocak 1997 tarihinde Mos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brais Méndez Portela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brais Mendez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Brais Mendez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brais Mendez'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Brais Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/braismendez10/

Brais Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brais Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brais Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brais Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo

6 Temmuz 2022 yılında Sociedad

Brais Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brais Mendez şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brais Mendez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sárdoma (2001–2002)Santa Mariña (2002–2010)Villarreal CF (2010–2012)

İspanya takımında 12 numaralı formasıyla 18 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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