Brajan Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brajan Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brajan Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brajan Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brajan Marku 19 Şubat 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brajan Marku Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brajan Marku'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brajan Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brajan Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brajan Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brajan Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Partizani U17

10 Ekim 2020 yılında Akademia e Fut.

14 Eylül 2021 yılında Footb. Rep. U19

24 Temmuz 2022 yılında KF Tërbuni

Brajan Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brajan Marku şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Akademia e Futbollit (2016-2017), KF Term (2017-2018), FK Partizani Tiranë (2018-2020), Akademia e Futbollit (2020-2021), Football Republic (2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.