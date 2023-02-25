Brajan Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brajan Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brajan Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brajan Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brajan Selmani 18 Ekim 2004 tarihinde Krujë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brajan Selmani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brajan Selmani'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brajan Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brajan Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brajan Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brajan Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KF Teuta U19

31 Ocak 2022 yılında KF Laçi U19

1 Ağustos 2022 yılında KS Kastrioti

25 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Brajan Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brajan Selmani şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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