Branco Ampuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branco Ampuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branco Ampuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branco Ampuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branco Ampuero 19 Temmuz 1993 tarihinde Puerto Montt şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Erwin Branco Ampuero Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branco Ampuero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Branco Ampuero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Branco Ampuero'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Branco Ampuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branco Ampuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branco Ampuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branco Ampuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CD Puerto Montt

1 Ağustos 2014 yılında Antofagasta

1 Temmuz 2017 yılında U. Católica

31 Aralık 2018 yılında Antofagasta

2 Mart 2021 yılında U. Católica

Branco Ampuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branco Ampuero şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Branco Ampuero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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