Branco Provoste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branco Provoste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branco Provoste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branco Provoste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branco Provoste 14 Nisan 2000 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Branco Antonio Provoste Ovalle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branco Provoste Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Branco Provoste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Branco Provoste'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Branco Provoste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branco Provoste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branco Provoste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branco Provoste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Colo Colo

24 Şubat 2021 yılında Ñublense

Branco Provoste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branco Provoste şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Branco Provoste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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