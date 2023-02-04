Branco Van Den Boomen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branco Van Den Boomen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branco Van Den Boomen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Branco Van Den Boomen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Branco Van Den Boomen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branco Van Den Boomen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Branco Van Den Boomen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branco Van Den Boomen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branco Van Den Boomen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branco Van Den Boomen 21 Temmuz 1995 tarihinde Eindhoven şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branco Van Den Boomen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Branco Van Den Boomen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Branco Van Den Boomen'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branco Van Den Boomen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BrancossB

http://www.instagram.com/brancoss/

Branco Van Den Boomenboyu ve yaşı kaç

Branco Van Den Boomen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Branco Van Den Boomen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Branco Van Den Boomen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branco Van Den Boomen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2012 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2013 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Eindhoven

1 Temmuz 2015 yılında Heerenveen

10 Ağu 2016 yılında Willem II

30 Haziran 2017 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2017 yılında FC Eindhoven

28 Ağu 2019 yılında De Graafschap

7 Ağu 2020 yılında Toulouse

Branco Van Den Boomen kimdir

Branco Van Den Boomen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branco Van Den Boomen şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RKVVO, Willem II/RKC, Ajax

Branco Van Den Boomen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Branco Van Den Boomen nereli

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