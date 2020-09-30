Brandaya atlayarak evlilik teklif etmek isteyen genç, başını betona çarptı

Antalya'da adı öğrenilemeyen bir genç, Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel'deki karakterlerden Poyraz'ın, Ayşegül'e evlilik teklifi yaptığı sahneden ilham alarak, evlilik teklifi provası yaptı. Gencin 2'nci kattan arkadaşlarının tuttuğu brandaya atlayışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

DİZİDE NE OLMUŞTU?

Antalya'da bir genç, önceki yıllarda Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan ve reyting rekorları kıran Poyraz Karayel dizisinin 41'inci bölümünde yer alan Poyraz'ın Ayşegül'e evlenme teklifi ettiği sahnenin, benzerini yapmak için prova yaptı. Başrollerini İlker Kaleli (Poyraz) ile Burçin Terzioğlu'nun (Ayşegül) canlandırdığı dizide, Ayşegül'e evlenme teklifi yapmak isteyen Poyraz, arkadaşlarının tuttuğu brandaya metrelerce yükseklikten atlamıştı.

2. KATTAN ATLADI

Yayınlandığı tarihte çok konuşulan sahneden ilham alan Antalyalı bir genç de 2'nci kattan brandaya atlayarak, kız arkadaşına yapacağı evlilik teklifinin provasını gerçekleştirdi. Atlayış anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı. Balkondan arkadaşlarının tuttuğu brandaya atlayan genç, başını hafif şekilde beton zemine çarpıyor. Yara almayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalyalı gencin dizide olduğu gibi aynı yöntemle evlilik teklifi edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.