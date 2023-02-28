Brando Paladines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brando Paladines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brando Paladines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brando Paladines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brando Paladines 6 Eylül 2003 tarihinde Tumbes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Brando Paladines Benites şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brando Paladines Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brando Paladines, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Brando Paladines'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brando Paladines Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brando.paladines/

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http://www.facebook.com/brando.paladinesbenites.7

Brando Paladines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brando Paladines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Brando Paladines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brando Paladines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında Atlético Grau

Brando Paladines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brando Paladines şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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