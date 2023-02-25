Brandon Borrello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Borrello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Borrello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Borrello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Borrello 25 Temmuz 1995 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Joel Gaetano Borrello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Borrello Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports2Business GmbH yapmaktadır. Brandon Borrello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Borrello'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Borrello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/brvnd_n/

Brandon Borrello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Borrello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brandon Borrello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Borrello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC K'lautern

23 Temmuz 2018 yılında Freiburg

1 Eylül 2020 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2021 yılında Freiburg

3 Temmuz 2021 yılında Dresden

26 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Brandon Borrello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Borrello şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Brandon Borrello Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 11 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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