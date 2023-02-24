Brandon Domingues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Domingues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Domingues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Domingues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Domingues 6 Haziran 2000 tarihinde Grenoble şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Domingues Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lions Sports AG & Partners yapmaktadır. Brandon Domingues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Domingues'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Domingues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Domingues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Domingues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Domingues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Troyes B

1 Temmuz 2020 yılında Troyes

31 Ağustos 2022 yılında Honvéd

Brandon Domingues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Domingues şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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