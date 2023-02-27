Brandon Lima Lizardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Lima Lizardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Lima Lizardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Lima Lizardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Lima Lizardo 5 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Portekiz,Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Lima Lizardo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brandon Lima Lizardo'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brandon Lima Lizardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Lima Lizardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Lima Lizardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Lima Lizardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CS Fola Esch

Brandon Lima Lizardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Lima Lizardo şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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