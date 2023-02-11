Brandon Obregon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Obregon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Obregon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Obregon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Obregon 23 Mayıs 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brandon Nicolás Obregón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Obregon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brandon Obregon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brandon Obregon'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brandon Obregon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brandon Obregon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Obregon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Obregon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quilmes

7 Şubat 2022 yılında Sacachispas

31 Aralık 2022 yılında Quilmes

6 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Brandon Obregon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Obregon şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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