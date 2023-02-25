Brandon Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandon Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brandon Oneill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brandon Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandon Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Oneill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Oneill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Oneill 12 Nisan 1994 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Oneill Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Oneill'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Oneill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Oneill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Brandon Oneill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Oneill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Perth Glory

5 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Sydney FC

13 Ocak 2020 yılında Pohang Steelers

23 Aralık 2020 yılında Buriram Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2022 yılında Newcastle

Brandon Oneill kimdir

Brandon Oneill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Oneill şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Perth Glory U21 (-2012)

Brandon Oneill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 23 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Brandon Oneill nereli

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