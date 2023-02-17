Brandon Onkony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Onkony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandon Onkony kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brandon Onkony ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brandon Onkony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Onkony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Onkony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Onkony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Onkony 2 Aralık 1997 tarihinde Montreux şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsviçre,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Onkony Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Brandon Onkony, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Onkony'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brandon Onkony Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brandononkony/

Brandon Onkonyboyu ve yaşı kaç

Brandon Onkony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Onkony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Brandon Onkony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Onkony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Impact Academy

10 Haziran 2016 yılında FC Montréal

23 Şubat 2017 yılında TFC Academy

18 Nisan 2017 yılında Toronto FC II

1 Ocak 2019 yılında Hobro IK

27 Mart 2019 yılında Kjellerup IF

30 Haziran 2019 yılında Hobro IK

24 Ağu 2020 yılında FC Helsingör

11 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

Brandon Onkony kimdir

Brandon Onkony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Onkony şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lausanne Sport U16, Montreal Impact U18

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Brandon Onkony nereli

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