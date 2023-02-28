Brandon Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Palacios 26 Mart 1998 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Roberto Palacios Bustamante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Palacios Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brandon Palacios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brandon Palacios'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brandon Palacios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brandonpalacios26/

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Brandon Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Brandon Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2018 yılında UTC

31 Aralık 2018 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2019 yılında U. San Martín

8 Temmuz 2019 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2020 yılında Cusco FC

11 Ocak 2021 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Brandon Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Palacios şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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