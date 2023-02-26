Brandon Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Petersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Petersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Petersen 22 Eylül 1994 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Petersen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Brandon Petersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brandon Petersen'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Petersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Petersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Petersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Petersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2019 yılında Bidvest Wits FC

15 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Brandon Petersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Petersen şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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